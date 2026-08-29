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29 августа, 21:30

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Спортивный фестиваль собрал более 3 тысяч жителей ЮЗАО

Спортивный фестиваль собрал более 3 тысяч жителей ЮЗАО

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Традиционный спортивный фестиваль "Пересменка: из лета в осень" состоялся в парке "Надежда" в Ломоносовском районе. Трехчасовая программа со спортивными интерактивами и мастер-классами от ведущих атлетов страны собрала более 3 тысяч жителей Юго-Западного округа.

Мероприятие началось с функциональной эстафеты для детей и подростков: участники преодолели пять станций с приседаниями, отжиманиями и другими упражнениями. Провел ее член правления движения "Сильнейшая нация мира" Иван Мечишев. Взрослые состязались в подъеме 80-килограммовой гантели – технику выполнения показал мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Валерий Остапенко. Представительница силового экстрима Виктория Яковенко провела мастер-класс по мас-рестлингу – национальному виду спорта Якутии. Член сборной России по регби Дмитрий Печенин познакомил гостей с особенностями своего вида спорта. С трюками на автомобилях выступили каскадеры.

В ходе мероприятия для жителей также провели лекцию. Один из приглашенных специалистов – военный врач, эксперт РАН, кандидат медицинских наук Дмитрий Назаров – рассказал о значении и пользе регулярных занятий спортом.

"Регулярная физическая активность остается одним из ключевых факторов профилактики сердечно-сосудистых и других заболеваний. Взрослым рекомендуется уделять аэробной нагрузке умеренной интенсивности от 150 минут в неделю. При этом важны системность и соответствие нагрузки состоянию здоровья и уровню подготовки. Такие фестивали, как "Пересменка", дают возможность познакомиться с разными видами спорта, увидеть правильную технику выполнения упражнений и выбрать подходящий формат занятий. Этот интерес поддерживается развитием спортивной инфраструктуры города. Только на базе Объединенного культурного центра ЮЗАО работает 47 спортивных залов. С 2011 года в Москве возвели свыше 350 спортивных объектов, а с начала 2026 года еще восемь. Развитие возможностей для регулярной физической активности – часть комплексной работы по сохранению здоровья и активного долголетия горожан. По итогам 2025 года ожидаемая продолжительность жизни москвичей впервые превысила 80 лет, тогда как в 2010 году она составляла 74 года", – отметил Назаров.

Помимо спортивной и просветительской программы, на фестивале работал мобильный пункт диагностики организма в рамках проекта "Пульс округа". Гости могли измерить вес, рост, индекс массы тела, уровень артериального давления и сатурацию, а по итогам экспресс-диагностики ж получить рекомендации профильных специалистов.

В Москве созданы все условия, которые позволяют вести активный образ жизни круглый год. Один из примеров всесезонных проектов – "Мой спортивный район". В этом году летний сезон программы объединяет порядка 140 площадок: тренировки проходят во дворах, парках и на крышах районных центров "Место встречи". Занятия продолжаются и с наступлением осени – обычно это фитнес и бег. Зимой к активностям добавляются коньки и лыжи: в прошлом сезоне к ним присоединились около 125 тысяч москвичей.

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