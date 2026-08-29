Путин заявил, что школам должны предоставлять открытые данные о бойцах СВО

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Владимир Путин заявил на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) в преддверии Дня знаний, что военкоматы обязаны передавать школам открытую информацию об участниках спецоперации.

"Конечно, есть информация закрытого характера, но точно совершенно есть и открытая часть, и она, конечно, должна предоставляться школам, особенно для музейного дела", – подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что сохранением памяти о бойцах СВО должна заниматься не только система образования.

"Далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти: и региональной, и местной, и федеральной, по всем направлениям", – сказал он.

Путин также поблагодарил педагогов за волонтерскую работу, назвав ее благородной миссией. Кроме того, глава государства поддержал идею создания координирующего центра для комплексного сохранения памяти о СВО.

Ранее Путин во время посещения школы имени Героя России Эдуарда Норполова на курильском острове Итуруп указывал, что работа по увековечению памяти участников специальной военной операции чрезвычайно важна для общества и государства. По словам лидера страны, участники СВО интересуются тем, останется ли информация об их подвигах в истории.

