МИД: внешнее управление в Киеве могло бы открыть путь к урегулированию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью РИА Новости, что введение временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН могло бы открыть путь к дипломатическому урегулированию конфликта.

Галузин также прокомментировал реакцию на данную инициативу со стороны генсекретаря ООН Антониу Гутерреша. По его словам, конструктивного ответа от генсека и его аппарата не последовало. Это, как указал замглавы МИД РФ, вновь подтвердило предвзятое отношение организации к инициативам Москвы.

Также Галузин считает, что такая реакция Гутерреша демонстрирует "явный крен в сторону прокиевских установок "коллективного Запада".

Владимир Путин предлагал ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, чтобы провести в этой стране демократические выборы. По словам главы государства, подобные методы уже были реализованы в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.

Российский лидер отметил, что данный шаг нужен, чтобы привести к власти на Украине дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, с которым Москва сможет вести переговоры и подписывать легитимные документы.

В Белом доме, комментируя инициативу Путина, заявили, что американские власти исходят из того, что управление на Украине должно осуществляться согласно положениям ее конституции. Гутерриш, в свою очередь, назвал действующую власть на Украине легитимным. По его словам, это необходимо уважать.

