29 августа, 10:30Транспорт
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Аэропорт "Домодедово" перешел на особый режим работы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в районе воздушной гавани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Как заявили в ведомстве, теперь рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили, что расписание может корректироваться.
Пассажирам рекомендовали следить за онлайн-табло аэропорта, чтобы узнать актуальный статус своего рейса.
В Росавиации добавили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в аэропорту Внуково вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В связи с этим воздушная гавань предупреждала о корректировках в расписании рейсов. Однако позднее ограничения были сняты. В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме.