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29 августа, 10:30

Транспорт

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт "Домодедово" перешел на особый режим работы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в районе воздушной гавани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Как заявили в ведомстве, теперь рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили, что расписание может корректироваться.

Пассажирам рекомендовали следить за онлайн-табло аэропорта, чтобы узнать актуальный статус своего рейса.

В Росавиации добавили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Внуково вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В связи с этим воздушная гавань предупреждала о корректировках в расписании рейсов. Однако позднее ограничения были сняты. В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме.

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