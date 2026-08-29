Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 10:24

Происшествия

Мужчина погиб при ночной атаке БПЛА в Севастополе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина погиб в Севастополе в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По словам главы Севастополя, в ночь на 29 августа силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 26 украинских дронов. В результате атаки погиб мужчина 1981 года рождения, который находился во время атаки во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе.

"Приношу искренние соболезнования его родным и близким", – заявил Развожаев.

Кроме того, еще три человека пострадали. В частности, пожилой мужчина и женщина в садоводческом товариществе в районе Монастырского шоссе получили минно-взрывную травму и осколочные ранения средней степени тяжести. Еще один юноша сам обратился в больницу с осколочными ранениями. Молодой человек был во дворе, когда произошла атака.

Также спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения в 8 частных и 3 многоквартирных домах. Там разбиты стекла, повреждены крыши, стены и заборы. Кроме того, были повреждены 5 машин, преимущественно в районе Фиолента.

Губернатор призвал жителей при обнаружении опасных находок оперативно сообщать о них по номеру 112. По его словам, спасательные службы мгновенно реагируют на все сообщения и направляются на места.

В ночь на 29 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 313 украинских дронов над регионами РФ. В частности, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями.

Также БПЛА удалось уничтожить над территорией Московского региона, Краснодарского края, Крымом и Татарстаном. Кроме того, дроны были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

Читайте также


происшествиярегионы

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика