Мужчина погиб при ночной атаке БПЛА в Севастополе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина погиб в Севастополе в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По словам главы Севастополя, в ночь на 29 августа силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 26 украинских дронов. В результате атаки погиб мужчина 1981 года рождения, который находился во время атаки во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе.

"Приношу искренние соболезнования его родным и близким", – заявил Развожаев.

Кроме того, еще три человека пострадали. В частности, пожилой мужчина и женщина в садоводческом товариществе в районе Монастырского шоссе получили минно-взрывную травму и осколочные ранения средней степени тяжести. Еще один юноша сам обратился в больницу с осколочными ранениями. Молодой человек был во дворе, когда произошла атака.

Также спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения в 8 частных и 3 многоквартирных домах. Там разбиты стекла, повреждены крыши, стены и заборы. Кроме того, были повреждены 5 машин, преимущественно в районе Фиолента.

Губернатор призвал жителей при обнаружении опасных находок оперативно сообщать о них по номеру 112. По его словам, спасательные службы мгновенно реагируют на все сообщения и направляются на места.

В ночь на 29 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 313 украинских дронов над регионами РФ. В частности, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями.

Также БПЛА удалось уничтожить над территорией Московского региона, Краснодарского края, Крымом и Татарстаном. Кроме того, дроны были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

