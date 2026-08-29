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29 августа, 15:00

Происшествия

Пожар произошел в ЖК бизнес-класса "Империал" в Петербурге

Фото: MAX/SHOT

В Санкт-Петербурге произошел пожар в 19-этажном жилом доме "Империал". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила днем 29 августа. Пожарные выехали по адресу: Киевская улица, дом № 3 в Московском районе. Там на мансардном этаже в жилом доме произошло возгорание.

Пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1-бис (повышенный ранг. – Прим. ред.). Спустя время возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 8 единиц техники и 32 человека личного состава МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали. Работу аварийных служб и правоохранительных органов на месте происшествия координирует прокуратура Московского района.

Ранее в Москве загорелась подстанция скорой помощи. Площадь пожара составляла порядка 100 квадратных метров. Также произошло обрушение кровли здания. Спустя время возгорание удалось ликвидировать. В результате никто не пострадал.

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