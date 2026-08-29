Число пострадавших от атаки на Ростовскую область возросло до 11 человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число пострадавших в результате ночной воздушной атаки увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

"По уточненной информации, в результате сегодняшней ночной воздушной атаки в Аксайском районе пострадали еще три человека", – заявил Слюсарь.

По его словам, двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение. В больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района находятся девять человек, из них четверо – дети.

В свою очередь, мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что все возгорания, возникшие после атаки, ликвидированы. Повреждения получили два многоквартирных дома в Пролетарском районе города. Жильцов эвакуировали, также был организован пункт временного размещения.

Украинские БПЛА атаковали гражданские объекты в Ростовской области в ночь на 29 августа. Фрагменты БПЛА, в частности, выявили на территории складских помещений. Помимо этого, из-за атак произошло возгорание в лесополосе.

В свою очередь, в Багаевском районе повреждено остекление частных домов, пострадавших нет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

