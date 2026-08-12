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12 августа, 18:45

Мэр Москвы

Собянин: началось строительство ледового центра в районе Коммунарка

Собянин: началось строительство ледового центра в районе Коммунарка

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В районе Коммунарка началось строительство ледового центра с двумя ледовыми аренами. Об этом в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, большая арена предназначена для соревнований, матчей и массового катания, малая – для тренировок.

Здание на улице Александры Монаховой будет оснащено раздевалками, спортивными залами, прокатом, медпунктом, помещением для заточки коньков и подгонки клюшек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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