Собянин: началось строительство ледового центра в районе Коммунарка

В районе Коммунарка началось строительство ледового центра с двумя ледовыми аренами. Об этом в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, большая арена предназначена для соревнований, матчей и массового катания, малая – для тренировок.

Здание на улице Александры Монаховой будет оснащено раздевалками, спортивными залами, прокатом, медпунктом, помещением для заточки коньков и подгонки клюшек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.