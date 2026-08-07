Собянин: царская набережная стала популярным местом отдыха москвичей

На обновленной Царской набережной музея-заповедника "Коломенское" побывали уже больше 8 миллионов посетителей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Набережная открылась после реконструкции год назад. Зимой там заливают один из самых протяженных катков России, а в теплый сезон на Царской набережной работают: площадка международного открытого фестиваля "Театральный бульвар", зоны для занятий спортом и бассейный комплекс.

Развитие территории музея-заповедника "Коломенское" продолжается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.