Мэр Москвы: комфортная зона отдыха появится перед Киностудией Горького

Территорию возле Киностудии Горького благоустраивают в Москве, сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАХ. Участок перед киностудией превратится в зону отдыха со скамейками и зеленью.

Благоустройство также пройдет на бульваре по всей длине Валдайского проезда. Сейчас строители расширяют пешеходное пространство и устанавливают новое освещение. Спортивные площадки и каток также обновят.

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