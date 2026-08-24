24 августа, 18:30Мэр Москвы
Мэр Москвы: комфортная зона отдыха появится перед Киностудией Горького
Территорию возле Киностудии Горького благоустраивают в Москве, сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАХ. Участок перед киностудией превратится в зону отдыха со скамейками и зеленью.
Благоустройство также пройдет на бульваре по всей длине Валдайского проезда. Сейчас строители расширяют пешеходное пространство и устанавливают новое освещение. Спортивные площадки и каток также обновят.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.