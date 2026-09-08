Новый разворот появился на Мичуринском проспекте

Новый разворот в сторону центра Москвы появился на Мичуринском проспекте. Благодаря переразметке водители будут проезжать примерно на 1 километр меньше и экономить до 5 минут в часы пик.

Удобнее стало проезжать и перекресток перед Олимпийской деревней. Ранее очередь из машин, ожидающих поворота налево, занимала соседнюю полосу и мешала движению прямо. Чтобы решить эту проблему, левоповоротный карман увеличили в два раза – до 170 метров.

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