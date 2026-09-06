Россиян предупредили о новых схемах продажи поддержанных авто

В российских салонах осваивают новые сомнительные схемы продажи поддержанных авто. Там заманивают покупателей низкой ценой, а потом заставляют брать кредит наличными, но цена вырастает в разы.

Иногда покупателю говорят, что авто уже продано – это подстегивает соглашаться на любые улсовия. Еще один прием – подписать предварительный договор с невозвратным авансом до 500 тысяч рублей.

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