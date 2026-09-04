Продажи автомобилей в России упали на 6,5% в августе

Продажи автомобилей в России в августе упали на 6,5%. Об этом сообщило агентство "Автостат". Лидерство удерживает Lada с долей около четверти рынка.

Самым популярным иностранным брендом стал Haval, он занимает второе место. На третьей позиции находится российский Tenet. Далее следуют китайские Geely и Changan. В десятку также вошли Belgee, Jetour, Mazda, Toyota и Jeland, который впервые попал в топ-10.

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