03 сентября, 11:15Транспорт
Минтранс РФ дал разъяснения иностранным авиакомпаниям после угроз Зеленского
Минтранс России дал разъяснения иностранным авиакомпаниям после угроз Владимира Зеленского по поводу полетов над российской территорией. По словам главы ведомства Андрея Никитина, абсолютное большинство иностранных перевозчиков понимают правила, стандарты и уровень обеспечения безопасности полетов в России.
Никитин отметил, что Минтранс находится в тесном контакте с Минобороны РФ и Росгвардией и не допустит значительных перерывов в работе гражданской авиации.
При этом министр подчеркнул, что при необходимости ограничения для обеспечения безопасности пассажиров будут вводиться. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.