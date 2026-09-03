Минтранс РФ дал разъяснения иностранным авиакомпаниям после угроз Зеленского

Минтранс России дал разъяснения иностранным авиакомпаниям после угроз Владимира Зеленского по поводу полетов над российской территорией. По словам главы ведомства Андрея Никитина, абсолютное большинство иностранных перевозчиков понимают правила, стандарты и уровень обеспечения безопасности полетов в России.

Никитин отметил, что Минтранс находится в тесном контакте с Минобороны РФ и Росгвардией и не допустит значительных перерывов в работе гражданской авиации.

При этом министр подчеркнул, что при необходимости ограничения для обеспечения безопасности пассажиров будут вводиться. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.