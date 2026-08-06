Сергунина рассказала об интересе дизайнеров к Московской неделе моды

Больше 1 тысячи заявок подали на участие в Московской неделе моды. Половину из них прислали дизайнеры, коллекции которых не представляли в предыдущих сезонах проекта. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Заявки поступили из 63 регионов, но больше всего из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Красноярска. Впервые собираются принять участие дизайнеры из Алушты, Великого Устюга, Искитима и Абакана. Седьмая Московская неделя моды пройдет в выставочном зале "Манеж" с 26 сентября по 1 октября.

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