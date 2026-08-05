"Новости дня": Международная неделя кино охватит десятки площадок Москвы

Международная неделя кино пройдет в столице в конце августа. На время фестиваля городские скверы, площади и другие общественные пространства превратятся в открытые киноплощадки, а по столице проедет передвижной кинозал.

Фестиваль охватит десятки городских площадок. Для гостей подготовили показы фильмов, творческие встречи с режиссерами и мастер-классы. В программу также войдет традиционная всероссийская акция "Ночь кино".

Подробнее – в программе "Новости дня".