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05 августа, 06:35

Культура

"Новости дня": Международная неделя кино охватит десятки площадок Москвы

"Новости дня": Международная неделя кино охватит десятки площадок Москвы

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Международная неделя кино пройдет в столице в конце августа. На время фестиваля городские скверы, площади и другие общественные пространства превратятся в открытые киноплощадки, а по столице проедет передвижной кинозал.

Фестиваль охватит десятки городских площадок. Для гостей подготовили показы фильмов, творческие встречи с режиссерами и мастер-классы. В программу также войдет традиционная всероссийская акция "Ночь кино".

Подробнее – в программе "Новости дня".

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