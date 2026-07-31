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Новости

31 июля, 23:00

Город

"Лужники" отметили 70-летие с момента открытия в 1956 году

"Лужники" отметили 70-летие с момента открытия в 1956 году

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Зрители Москвы 24 могут поделиться историями о "Лужниках" в день 70-летия комплекса

"Лужники" отмечают 70-летие. Главный спортивный комплекс страны открыли 31 июля 1956 года как Центральный стадион имени Ленина, построив его на заболоченной территории за рекордные 450 дней.

С тех пор здесь прошли первые летние спартакиады народов СССР, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Олимпиада-80, легендарные концерты группы "Кино", Metallica и "Руки Вверх", а в 2018 году – матчи чемпионата мира по футболу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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