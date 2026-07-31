Эксперт Абанкина предупредила выпускников о сложностях после обучения за границей

Интерес российских абитуриентов к китайским и европейским учебным заведениям вырос на 20%, заявили СМИ. С чем связана такая тенденция и какие подводные камни могут ждать по окончании иностранного вуза, разбиралась Москва 24.
Борьба за диплом
Конкуренция в вузах РФ подталкивает выпускников искать альтернативы – интерес к китайским и европейским университетам вырос в 2026 году на 20%. Абитуриенты готовы проходить визовые процедуры, подтверждать документы и осваивать иностранные языки, утверждает телеграм-канал Mash.
По данным журналистов, одной из самых популярных стран для поступления у российских абитуриентов стала Германия: здесь большинство государственных вузов остаются бесплатными, но с годовым взносом от 150 до почти 1 000 евро. Кроме того, спросом пользуется Италия, где для обучающихся предусмотрены льготы и стипендии. Также примерно на 30% выросло число российских студентов, желающих получить образование в Австрии: в стране часто хватает немецкого на уровне А2, а год обучения стоит около 1 500 евро.
Не уступают европейским по популярности и китайские университеты. Год обучения там стоит от 2 500 до 8 000 евро, но при хороших оценках и успешной сдаче экзамена по китайскому языку можно получить грант, покрывающий учебу и проживание на четыре года.
В свою очередь, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в 2026 году абитуриентов ждет больше бюджетных мест, чем годом ранее. Об этом министр сообщил на совещании Владимира Путина с членами правительства.
По его словам, 73% бюджетных мест отдано региональным вузам, причем лидерами стали Свердловская, Ростовская, Новосибирская, Омская и Самарская области, а также Татарстан и Башкирия. Фальков подчеркнул, что главный приоритет – инженерные специальности, на которые в 2026 году выделено больше всего мест.
Однако в середине июля СМИ сообщали, что конкурс на поступление на бюджет в университетах РФ начинается от 300 баллов ЕГЭ. Отмечалось, что в стране в этом году около 10 000 стобалльных результатов, в итоге такой наплыв вызвал жесткую конкуренцию за места в вузах: иногда даже свыше 90 баллов за предмет не гарантирует бюджетное место. На фоне этого телеграм-канал Mash Money утверждает, что многие родители влезают в долги и оформляют кредиты, чтобы обеспечить детям обучение на платной основе. По данным журналистов, иногда они оплачивают сразу несколько контрактов, чтобы в итоге выбрать наиболее подходящий вуз.
Направления не всегда совпадают с желанием
Вместе с тем член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко уверена, что интерес школьников и абитуриентов к зарубежным вузам остается примерно на том же уровне, что и раньше.
По ее словам, точной статистики пока нет, данные будут известны по итогам текущей приемной кампании.
Чтобы российские абитуриенты не уезжали за границу, необходимо работать над образовательными программами, уверена парламентарий. По мнению Пилипенко, это комплексный вопрос – он включает участие компаний в формировании запросов, контроля, стандартов, практик и приглашении выпускников на работу.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина подтвердила, что в европейских вузах – например в Германии, Австрии и Чехии – существуют бесплатные образовательные программы, финансируемые принимающим государством. В разговоре с Москвой 24 она уточнила, что как в России, так и за рубежом учащимся предоставляется множество льгот. Например, проживание в общежитии, скидки на транспорт, посещение музеев и культурных мероприятий.
"Китайские университеты также востребованы и занимают высокие позиции в рейтингах. Многие из них предоставляют гранты на изучение языка, а программы соответствующей подготовки отличаются высоким качеством. Арабские вузы также ориентируются на то, чтобы стать международными центрами притяжения для студентов, в том числе из России", – сказала эксперт.
Потом не устроишься?
При этом эксперт предупредила, что некоторым российским студентам придется столкнуться с рядом сложностей при поступлении, предупредила Ирина Абанкина.
"Девушки, как правило, без проблем проходят стандартную визовую процедуру там, где она необходима, тогда как юноши сталкиваются с дополнительными нюансами. Лица, имеющие официальное освобождение от призыва по состоянию здоровья или иным основаниям, в целом могут выезжать без препятствий. Однако те, кто состоит на учете в военкомате и подлежит призыву, могут испытывать трудности", – подчеркнула она.
Кроме того, найти в России перспективную работу с хорошим заработком, соответствующую зарплатным ожиданиям после зарубежных университетов, крайне сложно. Дело в том, что большая часть студентов, которые учатся в вузах РФ, начинают трудиться уже в процессе получения диплома. На последних курсах они стремятся включиться в совместные проекты с работодателями или найти подработку по специальности. Кроме того, в период учебы они взаимодействуют с рекрутинговыми агентствами, а по окончании продолжают карьеру в уже выбранной организации, заверила специалист.
С иностранными вузами выстроить аналогичную цепочку крайне сложно: руководители не знакомы с выпускниками и не могут оценить их потенциал. Без трудового опыта, приобретенного во время учебы, устроиться после выпуска сложно, а после зарубежного вуза – тем более, предостерегла эксперт.
Чтобы предотвратить отток квалифицированных кадров, ключевым шагом должно стать снятие ограничений на платное образование в РФ по популярным направлениям. Например, креативной индустрии, экономике, менеджменту, рекламе и бизнесу. Именно лимиты на количество коммерческих мест могут подталкивать многие семьи обращать внимание на зарубежные вузы, заключила она.