Эксперт Абанкина предупредила выпускников о сложностях после обучения за границей

Интерес российских абитуриентов к китайским и европейским учебным заведениям вырос на 20%, заявили СМИ. С чем связана такая тенденция и какие подводные камни могут ждать по окончании иностранного вуза, разбиралась Москва 24.

Борьба за диплом

Конкуренция в вузах РФ подталкивает выпускников искать альтернативы – интерес к китайским и европейским университетам вырос в 2026 году на 20%. Абитуриенты готовы проходить визовые процедуры, подтверждать документы и осваивать иностранные языки, утверждает телеграм-канал Mash.

По данным журналистов, одной из самых популярных стран для поступления у российских абитуриентов стала Германия: здесь большинство государственных вузов остаются бесплатными, но с годовым взносом от 150 до почти 1 000 евро. Кроме того, спросом пользуется Италия, где для обучающихся предусмотрены льготы и стипендии. Также примерно на 30% выросло число российских студентов, желающих получить образование в Австрии: в стране часто хватает немецкого на уровне А2, а год обучения стоит около 1 500 евро.

Не уступают европейским по популярности и китайские университеты. Год обучения там стоит от 2 500 до 8 000 евро, но при хороших оценках и успешной сдаче экзамена по китайскому языку можно получить грант, покрывающий учебу и проживание на четыре года.

В свою очередь, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в 2026 году абитуриентов ждет больше бюджетных мест, чем годом ранее. Об этом министр сообщил на совещании Владимира Путина с членами правительства.





Валерий Фальков глава Минобрнауки РФ Мы сохраняем высокую доступность высшего образования для приема в этом году. Установлено 620 481 бюджетное место, чуть больше, чем в прошлом году.

По его словам, 73% бюджетных мест отдано региональным вузам, причем лидерами стали Свердловская, Ростовская, Новосибирская, Омская и Самарская области, а также Татарстан и Башкирия. Фальков подчеркнул, что главный приоритет – инженерные специальности, на которые в 2026 году выделено больше всего мест.

Однако в середине июля СМИ сообщали, что конкурс на поступление на бюджет в университетах РФ начинается от 300 баллов ЕГЭ. Отмечалось, что в стране в этом году около 10 000 стобалльных результатов, в итоге такой наплыв вызвал жесткую конкуренцию за места в вузах: иногда даже свыше 90 баллов за предмет не гарантирует бюджетное место. На фоне этого телеграм-канал Mash Money утверждает, что многие родители влезают в долги и оформляют кредиты, чтобы обеспечить детям обучение на платной основе. По данным журналистов, иногда они оплачивают сразу несколько контрактов, чтобы в итоге выбрать наиболее подходящий вуз.

Направления не всегда совпадают с желанием

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Вместе с тем член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко уверена, что интерес школьников и абитуриентов к зарубежным вузам остается примерно на том же уровне, что и раньше.

По ее словам, точной статистики пока нет, данные будут известны по итогам текущей приемной кампании.





Ольга Пилипенко член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Если предположить, что такое вероятно, одной из причин могло стать вот что: направления, предлагаемые российской системой образования и ориентированные на экономику страны, не всегда совпадают с желаниями абитуриентов. Количество бюджетных мест по тем специальностям, на которые хотел бы поступить человек, может быть меньше. Однако такая мера сегодня необходима, чтобы выполнить задачи, которые стоят перед страной: в частности, сформировать технологический суверенитет и решить кадровые вопросы в ряде отраслей.

Чтобы российские абитуриенты не уезжали за границу, необходимо работать над образовательными программами, уверена парламентарий. По мнению Пилипенко, это комплексный вопрос – он включает участие компаний в формировании запросов, контроля, стандартов, практик и приглашении выпускников на работу.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина подтвердила, что в европейских вузах – например в Германии, Австрии и Чехии – существуют бесплатные образовательные программы, финансируемые принимающим государством. В разговоре с Москвой 24 она уточнила, что как в России, так и за рубежом учащимся предоставляется множество льгот. Например, проживание в общежитии, скидки на транспорт, посещение музеев и культурных мероприятий.

"Китайские университеты также востребованы и занимают высокие позиции в рейтингах. Многие из них предоставляют гранты на изучение языка, а программы соответствующей подготовки отличаются высоким качеством. Арабские вузы также ориентируются на то, чтобы стать международными центрами притяжения для студентов, в том числе из России", – сказала эксперт.

Потом не устроишься?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

При этом эксперт предупредила, что некоторым российским студентам придется столкнуться с рядом сложностей при поступлении, предупредила Ирина Абанкина.

"Девушки, как правило, без проблем проходят стандартную визовую процедуру там, где она необходима, тогда как юноши сталкиваются с дополнительными нюансами. Лица, имеющие официальное освобождение от призыва по состоянию здоровья или иным основаниям, в целом могут выезжать без препятствий. Однако те, кто состоит на учете в военкомате и подлежит призыву, могут испытывать трудности", – подчеркнула она.

Кроме того, найти в России перспективную работу с хорошим заработком, соответствующую зарплатным ожиданиям после зарубежных университетов, крайне сложно. Дело в том, что большая часть студентов, которые учатся в вузах РФ, начинают трудиться уже в процессе получения диплома. На последних курсах они стремятся включиться в совместные проекты с работодателями или найти подработку по специальности. Кроме того, в период учебы они взаимодействуют с рекрутинговыми агентствами, а по окончании продолжают карьеру в уже выбранной организации, заверила специалист.



С иностранными вузами выстроить аналогичную цепочку крайне сложно: руководители не знакомы с выпускниками и не могут оценить их потенциал. Без трудового опыта, приобретенного во время учебы, устроиться после выпуска сложно, а после зарубежного вуза – тем более, предостерегла эксперт.





Ирина Абанкина профессор Института образования НИУ ВШЭ Но и поиск работы в стране обучения также сопряжен с трудностями. По большей части требуется знание госязыка на высоком уровне: за исключением международных компаний (здесь нужен английский). Если студент не овладел им в достаточной степени, проблемы с поиском работы неизбежны. Например, в том же Израиле найти работу на английском возможно, но достаточно сложно. Большинство компаний требуют владение ивритом. Вот и профессора японских вузов нередко подчеркивают, что выпускники, которым не удается трудоустроиться, чаще всего возвращаются на родину.

Чтобы предотвратить отток квалифицированных кадров, ключевым шагом должно стать снятие ограничений на платное образование в РФ по популярным направлениям. Например, креативной индустрии, экономике, менеджменту, рекламе и бизнесу. Именно лимиты на количество коммерческих мест могут подталкивать многие семьи обращать внимание на зарубежные вузы, заключила она.