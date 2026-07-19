Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна прошел в саду "Эрмитаж"

Огненная сальса, сытные буррито, загадочная маримба: сад "Эрмитаж" стал центральной площадкой фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Гости получили возможность погрузиться в атмосферу настоящего карнавала. Их ждали самобытные танцы Южной Америки, выступления музыкальных коллективов из Колумбии, Никарагуа, Кубы и Бразилии, а также хиты аргентинского танго. Все желающие могли освоить базовые шаги популярных танцевальных направлений на мастер-классах от профессиональных преподавателей.

А для гурманов подготовили фудкорт с блюдами латиноамериканской кухни: севиче из морского окуня, кошинья из курицы, свежеиспеченные эмпанадас и многие другие.

Еще одной точкой притяжения стал маркет с аутентичными товарами. Посетители могли приобрести праздничные аксессуары: мексиканские маски и сомбреро, куклы и украшения в латиноамериканском стиле.

О том, чем удивила москвичей культура стран Латинской Америки и Карибского бассейна, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.