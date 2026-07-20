Москвичи узнают историю русского чаепития и изучат финграмотность в рамках "Лета в Москве"

Множество лекций, занятий и мастер-классов пройдет на фестивале "Русский КоТ", в арт-павильоне "Дом финансовой грамотности", на Киностудии им. М. Горького и других площадках в рамках проекта "Лето в Москве". О самых интересных образовательных событиях – в нашем материале.

"Русский КоТ" и павильон финграмотности

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Всероссийский фестиваль искусств "Русский КоТ" будет доступен для посетителей до 30 августа. Там все желающие могут посетить концерт, спектакль или лекции. Также организаторы приглашают заглянуть в мастерскую или создать арт-объект с художниками.

Например, 23 июля с 17:00 до 19:00 во Всероссийском музее декоративного искусства пройдет бесплатный мастер-класс по танцам эпохи модерн. Хореограф и его ассистенты обучат гостей базовым движениям, а также познакомят с историей и правилами бального этикета. Обучение адаптировано для разных возрастных групп.

Затем, в 20:00, начнется бесплатный показ документального фильма "Лепота". Картина посвящена исследованию того, как формировался и развивался визуальный язык отечественной культуры на протяжении долгого времени – от появления кириллицы и народных ремесел до эпохи конструктивизма и метамодерна. В рамках фильма российские студии и дизайнеры изучают элементы национального костюма в современной моде, образы икон и по-новому интерпретируют стили классицизм, барокко и модерн, связывая их с современностью.

24 июля с 18:00 до 19:30 на этой же локации состоится бесплатный показ танцевального спектакля "Толстой. Львиные дневники". В основе работы Александра Могилева лежит сочетание современной хореографии и элементов русской культуры. Через язык движений авторы раскрывают внутренний мир писателя, изображая Льва Толстого как человека с сомнениями, внутренними противоречиями и поиском себя.

Здесь же 26 июля с 20:00 до 21:00 пройдет бесплатная лекция "Русская традиция чаепития". Спикером выступит Ольга Смирнова – руководитель чайной школы и ведущий тренер авторского проекта, который занимается возрождением чайных традиций страны. Слушателям расскажут об истории появления напитка в России, его интеграции в повседневную жизнь и формировании ритуалов чайного стола.

В свою очередь, экскурсия по экспозиции "Огненное письмо. Искусство эмали" пройдет 29 июля. Здесь находятся произведения эмальерного искусства, предоставленные Государственным историческим музеем, Смоленским государственным музеем-заповедником, Всероссийским музеем декоративного искусства, а также взятые из личной коллекции Натальи Карпович. Выставка поможет ознакомиться с развитием французской и отечественной школ по созданию художественной эмали.

Кроме того, 1 августа с 17:00 до 18:00 Всероссийский музей декоративного искусства приглашает на бесплатную лекцию этномузыколога Яны Ларви "Русский код: фольклор и андеграунд. Мероприятие посвящено интеграции народных мотивов в современную культуру.

Также в рамках проекта "Лета в Москве" до 6 сентября работает бесплатный арт-павильон "Дом финансовой грамотности". Площадка открыта для посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00 (понедельник – технический день). Целью работы павильона является обучение управлению личным бюджетом и формирование финансовых навыков. На территории установлены мультимедийные инсталляции, VR-тренажеры, интерактивные задания и система нейротестирования. Также посетителям доступны профильные цифровые сервисы для изучения финансовых вопросов.

Погружение в мир кино

Фото: Москва 24/Вероника Зорина

Программа "Путешествие по Киностудии Горького" доступна для всех желающих до 11 сентября. Например, в рамках проекта 23 и 30 июля с 16:00 можно посетить экскурсию, посвященную истории киностудии с момента ее создания до настоящего времени. Посетители познакомятся с процессом производства фильмов, фактами из биографий известных режиссеров и актеров, а также со спецификой закадровых кинопрофессий.

Также бесплатный "Мастер-класс по кинопроизводству: от идеи до экрана" пройдет 30 июля с 18:00 до 19:00. Организаторы приглашают детей и подростков пройти весь цикл создания фильма, начиная от замысла и заканчивая съемочным процессом. Участники познакомятся со спецификой работы актера, звукорежиссера, осветителя, оператора и режиссера. Будет и практическая часть: гости разделятся на творческие группы, придумают сюжет и даже организуют съемки.

Кроме того, проект "Летняя студия телеканала Москва 24" продолжит работу до 13 сентября. Организаторы подготовили единое пространство, где можно услышать лекции проекта "Мослекторий" от историков, архитекторов, москвоведов и искусствоведов. Также здесь проводят показы культовых фильмов о строителях и труде, а по выходным на локации получится погрузиться в атмосферу телевидения и узнать, как работают профессионалы за кадром. Организаторы даже помогут попробовать себя в роли ведущих.

15–16 августа москвичей также приглашают принять участие в программе "Здорово на все сто" между выставочными павильонами № 22 и 23 ВДНХ. Специалисты представят эффективные цифровые инструменты и научно-технические решения, которые помогут как можно дольше оставаться активными, а победители всероссийского конкурса оздоровительных практик покажут свои методики. Программа включает занятия лечебной гимнастикой, йогой, цигун, закаливающими процедурами, дыхательной терапией и народной медициной. В итоге каждый посетитель сможет потренироваться вместе с инструкторами, чтобы лично оценить пользу от упражнений.