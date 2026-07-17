В арт-павильоне "Летний Маркет" пройдут творческие мастер-классы в выходные

В арт-павильоне "Летний Маркет" проекта "Сделано в Москве" в выходные пройдут мастер-классы, семейные активности и показы мультфильмов под открытым небом. Гости смогут сделать блокнот, украсить сумку, создать украшения и провести время всей семьей.

Также 18 июля в парке "Коломенское" откроется выставка, посвященная 46-й годовщине начала Олимпиады-80. Посетителей ждут лекции, творческие конкурсы для детей и экспозиция с олимпийскими сувенирами, среди которых будет полутораметровый олимпийский Мишка.

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