16 июля, 12:15Транспорт
Новые перекрестки со светофорами появились в Бутырском районе Москвы
В Бутырском районе Москвы реконструировали несколько перекрестков. На них появились современные светофорные объекты. Работы выполнили в рамках строительства новой дороги, которая соединила улицы Добролюбова и Складочную.
Магистраль проходит под путепроводом МЦД-2 и должна улучшить транспортную связанность района. Для пешеходов сделали новые тротуары, а также удобные подъезды к производственным предприятиям.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.