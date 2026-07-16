Новые перекрестки со светофорами появились в Бутырском районе Москвы

В Бутырском районе Москвы реконструировали несколько перекрестков. На них появились современные светофорные объекты. Работы выполнили в рамках строительства новой дороги, которая соединила улицы Добролюбова и Складочную.

Магистраль проходит под путепроводом МЦД-2 и должна улучшить транспортную связанность района. Для пешеходов сделали новые тротуары, а также удобные подъезды к производственным предприятиям.

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