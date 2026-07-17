Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 06:45

Мэр Москвы

Собянин: завершена проходка тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки"

Собянин: завершена проходка тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки"

Сергей Собянин: Москва является ядром креативной экономики страны

Собянин: на Москву приходится четверть занятых в креативной индустрии в стране

Собянин: стадион "Крылья Советов" будет возрожден

Собянин: завершена проходка тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки"

Собянин: в направлении Московского региона летело более 200 БПЛА

Собянин сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной

Сергей Собянин открыл новую набережную на западе Москвы

Собянин присвоил имя академика Зильбера одной из улиц на северо-западе Москвы

Сергей Собянин: новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную

В Коммунарке завершилась прокладка первого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Проходческий щит "Ольга" преодолел под землей более 1,5 километра. Тоннель прошел под рекой Сосенкой и Калужским шоссе. Сейчас между станциями идет проходка правого тоннеля, она выполнена на треть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрогородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика