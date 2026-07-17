Собянин: завершена проходка тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки"

В Коммунарке завершилась прокладка первого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Проходческий щит "Ольга" преодолел под землей более 1,5 километра. Тоннель прошел под рекой Сосенкой и Калужским шоссе. Сейчас между станциями идет проходка правого тоннеля, она выполнена на треть.

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