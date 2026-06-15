Станцию "Курьяново" столичного метро оформят в стиле брутализм и индастриал

Дизайн станции "Курьяново" Бирюлевской линии метро Москвы будет выполнен в стиле брутализм и индастриал. Об этом рассказал заместитель начальника управления по архитектуре Управления по проектированию объектов метрополитена ООО "Институт Мосинжпроект" Владимир Бутурлинцев.

Станция "Курьяново" расположится в районе, где ранее ходила только электричка, а появление метро позволит повысить транспортную доступность района, отметил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Андрей Борисов. Станция будет подключена ко всей системе внеуличного транспорта.

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