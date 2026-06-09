Московские разработчики видеоигр представят свои проекты на выставке в Китае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

12 московских видеоигровых компаний станут участниками крупнейшей выставки цифровых развлечений China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy) в Китае. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие будет проходить в период с 31 июля по 3 августа. Подать заявку на участие можно на сайте Агентства креативных индустрий с 10 по 19 июня.

Столичные компании проведут переговоры с иностранными коллегами и продемонстрируют свои достижения. Участниками выставки могут стать видеоигровые студии и издательства, которые зарегистрированы в Москве и имеют хотя бы один выпущенный проект.

Победители отбора смогут встретиться с другими компаниями и получат место на стенде Московского кластера видеоигр и анимации.

На выставке ChinaJoy собираются лучшие компании индустрии, издатели и платформы, что способствует поиску деловых партнеров и укреплению позиций столичных разработчиков в мире.

Ранее Сергей Собянин заявил, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. По его словам, потребляемый контент формирует картину мира граждан, их понимание реальности и приоритетов. Столица совместно со "Сколково" и кинокластером планирует создать крупнейший в мире центр производства кино, медиа, игр и анимации.

