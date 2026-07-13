13 июля, 08:00Мэр Москвы
Сергей Собянин: станцию метро "Липовая роща" украсят бионические фасады
Архитектурную концепцию будущей станции метро "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии утвердил Сергей Собянин. Станцию украсят бионические фасады из алюминиевых сотовых панелей светлого оттенка.
Шестиэтажное здание для персонала интегрируют в вестибюль станции, а пешеходный переход через МКАД соединят с наземным павильоном. В основе оформления станции будет гармоничное сочетание природных мотивов и современных технологий.
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