Сергей Собянин: станцию метро "Липовая роща" украсят бионические фасады

Архитектурную концепцию будущей станции метро "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии утвердил Сергей Собянин. Станцию украсят бионические фасады из алюминиевых сотовых панелей светлого оттенка.

Шестиэтажное здание для персонала интегрируют в вестибюль станции, а пешеходный переход через МКАД соединят с наземным павильоном. В основе оформления станции будет гармоничное сочетание природных мотивов и современных технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.