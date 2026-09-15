"Новости дня": бесплатная экскурсия в хранилище фильмофонда "Москино" пройдет в Печатниках

В районе Печатники пройдет бесплатная экскурсия в хранилище фильмофонда "Москино". Посетители узнают, как хранится пленка и сколько весит фильм, познакомятся с фильмотекарями и фильмопроверщицами.

Экскурсия пройдет 25 сентября в рамках акции "Московские истории" в связи со Всемирным днем туризма. В честь праздника в разных районах города проведут более 500 бесплатных экскурсий.

Подробнее – в программе "Новости дня".