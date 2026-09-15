Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 16:45

Культура

"Новости дня": бесплатная экскурсия в хранилище фильмофонда "Москино" пройдет в Печатниках

"Новости дня": бесплатная экскурсия в хранилище фильмофонда "Москино" пройдет в Печатниках

"Сити": состоялась открытая репетиция спектакля "17 мгновений весны"

В Москве открылся прием заявок на участие в девятом сезоне проекта "Музыка в метро"

"Плаксу" покажут в Московском театре мюзикла 15 сентября

Новый интерактивный Музей транспорта открылся в Москве

"Новости дня": стартовала акция "Московская музейная неделя"

Специалисты проверят состояние иконы Андрея Рублева "Святая Троица"

Новый интерактивный и мультимедийный Музей транспорта Москвы заработал в Басманном районе

Собянин открыл Музей транспорта Москвы в историческом здании гаража Мельникова

Икона Рублева "Святая Троица" находится на проверке в мастерской Лавры

В районе Печатники пройдет бесплатная экскурсия в хранилище фильмофонда "Москино". Посетители узнают, как хранится пленка и сколько весит фильм, познакомятся с фильмотекарями и фильмопроверщицами.

Экскурсия пройдет 25 сентября в рамках акции "Московские истории" в связи со Всемирным днем туризма. В честь праздника в разных районах города проведут более 500 бесплатных экскурсий.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
культуракиногородвидео

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика