В "Мультимедиа-арт-музее" откроется "Фотобиеннале-2026"

Международная "Фотобиеннале" открывается в московском "Мультимедиа-арт-музее" на Остоженке, экспозиции займут все семь этажей здания. В программе сотни авторов и тысячи работ, в том числе несколько выставок о советской эпохе, одна из которых посвящена плакатам немого кино и 130-летию кинематографа в России.

Среди особенных экспонатов – работы ведущих зарубежных фотографов Роджера Баллена, Яна Шлегеля и Александры Катьер, а также выставка, посвященная Лиле Брик.

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