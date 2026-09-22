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22 сентября, 23:45

Культура

В "Мультимедиа-арт-музее" откроется "Фотобиеннале-2026"

В "Мультимедиа-арт-музее" откроется "Фотобиеннале-2026"

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Международная "Фотобиеннале" открывается в московском "Мультимедиа-арт-музее" на Остоженке, экспозиции займут все семь этажей здания. В программе сотни авторов и тысячи работ, в том числе несколько выставок о советской эпохе, одна из которых посвящена плакатам немого кино и 130-летию кинематографа в России.

Среди особенных экспонатов – работы ведущих зарубежных фотографов Роджера Баллена, Яна Шлегеля и Александры Катьер, а также выставка, посвященная Лиле Брик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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