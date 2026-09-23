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23 сентября, 00:10

Спорт

"Новости дня": осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве 1 октября

"Новости дня": осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве 1 октября

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Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве 1 октября. Бесплатные тренировки будут проходить более чем на 50 площадках в разных районах города.

В расписание вошли шесть направлений, среди которых йога, зумба, танцевальный фитнес и растяжка. Новинкой сезона стали полноценные беговые тренировки, а для совершеннолетних участников подготовили дополнительный блок силового фитнеса.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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