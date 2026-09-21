Москвичи могут посещать бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На площадке спецпроекта "На высоте" 21 сентября ждут любителей зумбы. На дворовых и парковых площадках можно будет заняться бегом и роллер-спортом.

В клубе "На лодочной" пройдут соревнования по шашкам, а в центре "Звезда" можно будет заняться оздоровительной гимнастикой. На некоторые мероприятия нужно заранее зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.