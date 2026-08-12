Эксперт предложил регулировать льготы вместо усложнения ЕГЭ

Вместо усложнения ЕГЭ нужно регулировать льготы при поступлении в вузы. Об этом заявил доцент кафедры МПГУ Алексей Конобеев.

По его словам, средний балл ЕГЭ вырос совсем незначительно, а проблема в том, что многие школьники не смогли поступить в вузы.

Эксперт пояснил, что в этом году 371 тысяча бюджетных мест на уровне бакалавриата, из них 82 тысячи заняты целевиками, а также большое количество мест отдано олимпиадникам. При этом количество льготников растет, а число бюджетных мест не меняется.

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