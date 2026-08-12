Телеканал Москва 24 провел опрос о возможном усложнении ЕГЭ

Телеканал Москва 24 провел опрос в социальных сетях и мессенджерах о возможном усложнении ЕГЭ.

В Telegram в опросе приняли участие 2 660 человек. 88% участников выступили против усложнения экзамена, еще 12% поддержали эту идею.

В комментариях зрители отмечают, что ЕГЭ уже является сложным испытанием для школьников. Некоторые пользователи предлагают вернуться к советской системе экзаменов, другие считают, что усложнение ЕГЭ может привести к росту стресса у подростков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.