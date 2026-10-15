15 октября, 16:15Транспорт
Более 112 тысяч столичных курьеров прошли видеокурс по ПДД
Более 112 тысяч велокурьеров в Москве прошли видеокурс с тестированием на знание ПДД. Об этом рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти сервисов электронной коммерции Максим Рожнев.
С 15 октября курьеры обязаны сдавать экзамен в системе КИС "АРТ". Тест включает три блока вопросов: по безопасности дорожного движения, требованиям города и сервисной этике.
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