Новости Москвы: очертания моста-паруса появились между районами Фили и Хорошёво-Мнёвники

Очертания моста-паруса появились между районами Фили и Хорошёво-Мнёвники. На переправе длиной около 250 метров и шириной 30 метров будет по две полосы движения в каждую сторону и тротуары по бокам. Конструкцию украсят пилон и ванты, благодаря которым она и будет напоминать парус. Работы ведут так, чтобы не мешать движению судов и не нарушать экосистему парков.

В центре Москвы преображается Столешников переулок. На одной из главных пешеходных зон столицы меняют дорожное покрытие. Рабочие обновляют не только плитку на тротуарах, но также бордюры и освещение.

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