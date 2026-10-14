Зимние тарифы начнут действовать на всех столичных электросудах с 16 октября. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

По будням стоимость одной поездки по регулярным речным маршрутам будет начинаться от 100 рублей, в выходные – от 155 рублей. Все зависит от метода оплаты. Самым выгодным вариантом остаются биометрия и карта "Тройка" по тарифу "Кошелек", а самым популярным – банковская карта. Для владельцев абонемента "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость.

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