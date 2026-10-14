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Новости

14 октября, 17:30

Транспорт

Зимние тарифы начнут действовать на всех столичных электросудах с 16 октября

Зимние тарифы начнут действовать на всех столичных электросудах с 16 октября

ЦОДД напомнил столичным мотоциклистам о завершении сезона

Собянин: начался один из ключевых этапов строительства станции метро "Сосенки"

Московская транспортная прокуратура будет следить за соблюдением прав пассажиров

В столичном метро установили 100 новых билетных терминалов

Транспортная прокуратура Москвы начала проверку из-за ограничений работы аэропортов

"Новости дня": в Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя

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В метро Москвы появились новые терминалы для покупки билетов

В Шереметьево сохраняются очереди на стойках регистрации на фоне ограничений на полеты

Зимние тарифы начнут действовать на всех столичных электросудах с 16 октября. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

По будням стоимость одной поездки по регулярным речным маршрутам будет начинаться от 100 рублей, в выходные – от 155 рублей. Все зависит от метода оплаты. Самым выгодным вариантом остаются биометрия и карта "Тройка" по тарифу "Кошелек", а самым популярным – банковская карта. Для владельцев абонемента "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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