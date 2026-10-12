Синоптик Позднякова: до 16 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, 17 октября

Информация о появлении первого снега в Москве 20 октября завирусилась в Сети. Однако некоторые синоптики заявили, что в текущем месяце подобные осадки не предвидятся. О том, когда все-таки ждать первый снег в столице в 2026 году, – в нашем материале.
Готовимся к 20 октября?
В Сети завирусилась новость, что первый снег может выпасть в Москве уже 20 октября. Однако, по данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в 2026 году столица увидит снежинки позже обычных сроков.
По словам эксперта, в текущем столетии снег обычно выпадает в Москве примерно к 18 октября, а земля временно покрывается им к 3 ноября. Но в текущем сезоне обе даты сдвинутся на более поздний срок.
Несмотря на это, 15 октября в Москве все же наступит период "глубокой" осени: по прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, "золотой" сезон в столице закончится 14-го числа. После этого начнется резкое похолодание, которое продлится до 28 октября.
Более того, грядущей зимой в России даже возможны рекордные снегопады, рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. Однако из-за климатического феномена под названием Эль-Ниньо осадки будут быстро таять.
В свою очередь, глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что зима в 2026 году может оказаться холоднее обычного в ряде российских регионов. Он отметил, что делать окончательные выводы пока преждевременно, но предпосылки для холодного сценария уже складываются.
Синоптик провел параллель с прогнозами на минувшее лето, которое должно было быть аномально жарким. Однако, по его словам, все проходило в рамках нормы. По-настоящему жарким летний сезон выдался в Сибири, тогда как в европейской части страны температура держалась в умеренных пределах.
Между тем готовность коммерческого транспорта к зиме уже выходит на финальную стадию в Москве. Чтобы автобусы работали без сбоев в холода, специалисты проводят диагностику отопительных и климатических систем, ремонтируют обогреватели, проверяют аккумуляторы, электропроводку и кузов. Отдельное внимание уделяют самим паркам: там готовят площадки для уборки снега и запасаются противогололедными реагентами. Не остаются в стороне и водители – для них организованы инструктажи по зимнему вождению. На сегодняшний день 4 перевозчика обслуживают свыше 1,1 тысячи автобусов на 139 маршрутах.
"Удерживается очень теплая погода"
Несмотря на нашумевшие прогнозы, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что снега 20 октября ждать не стоит.
"Пока у нас удерживается теплая погода, и практически конец октября у нас тоже будет с положительными температурами в ночное и в дневное время. И если выпадут осадки, то это будет, в общем-то, дождь. Может быть, только в самых последних числах октября это будет смешанная фаза – дождь с мокрым снегом", – отметила эксперт.
На сегодняшний день модели показывают, что выпадение снега или формирование временного снежного покрова может происходить в первой пятидневке ноября, подчеркнула Позднякова.
Эксперт добавила, что тенденция теплых ночей в Москве сохраняется. При этом осадки всю рабочую неделю в регионе, до четверга включительно, выпадут от небольших до умеренных.
"Если говорить более подробно, то во вторник, 13 октября, ночная температура в Москве – плюс 9–11, дневная – плюс 12–14 градусов. Днем ветер сменит направление на северо-западный с силой 5–10 метров в секунду. 14-го числа, в среду, будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ночная температура – плюс 5–7, дневная же составит 11–13 градусов, сохранится северо-западный ветер", – рассказала специалист.
Она добавила, что ночь на четверг пройдет без существенных осадков, а днем местами стоит ожидать небольшой кратковременный дождь. Температура, как и накануне, составит в Москве плюс 5–7, а дневная – плюс 10–12 градусов. Пятница, когда погоду будет определять антициклон, тоже пройдет без осадков, ночная температура составит плюс 3–8, а дневная – 11–16 градусов.
В субботу, 17 октября, также осадков не ожидается, и ночью снова прогнозируется температура в пределах где-то плюс 3–8 градусов. Днем же опять будет до 16 градусов тепла. Поэтому говорить о первом снеге пока неуместно, заключила Позднякова.
Первый снег выпадет в Москве позже средних многолетних сроков