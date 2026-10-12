Синоптик Позднякова: до 16 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, 17 октября

Информация о появлении первого снега в Москве 20 октября завирусилась в Сети. Однако некоторые синоптики заявили, что в текущем месяце подобные осадки не предвидятся. О том, когда все-таки ждать первый снег в столице в 2026 году, – в нашем материале.

Готовимся к 20 октября?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Сети завирусилась новость, что первый снег может выпасть в Москве уже 20 октября. Однако, по данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в 2026 году столица увидит снежинки позже обычных сроков.

По словам эксперта, в текущем столетии снег обычно выпадает в Москве примерно к 18 октября, а земля временно покрывается им к 3 ноября. Но в текущем сезоне обе даты сдвинутся на более поздний срок.

Несмотря на это, 15 октября в Москве все же наступит период "глубокой" осени: по прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, "золотой" сезон в столице закончится 14-го числа. После этого начнется резкое похолодание, которое продлится до 28 октября.

Более того, грядущей зимой в России даже возможны рекордные снегопады, рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. Однако из-за климатического феномена под названием Эль-Ниньо осадки будут быстро таять.

В свою очередь, глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что зима в 2026 году может оказаться холоднее обычного в ряде российских регионов. Он отметил, что делать окончательные выводы пока преждевременно, но предпосылки для холодного сценария уже складываются.

Синоптик провел параллель с прогнозами на минувшее лето, которое должно было быть аномально жарким. Однако, по его словам, все проходило в рамках нормы. По-настоящему жарким летний сезон выдался в Сибири, тогда как в европейской части страны температура держалась в умеренных пределах.

Между тем готовность коммерческого транспорта к зиме уже выходит на финальную стадию в Москве. Чтобы автобусы работали без сбоев в холода, специалисты проводят диагностику отопительных и климатических систем, ремонтируют обогреватели, проверяют аккумуляторы, электропроводку и кузов. Отдельное внимание уделяют самим паркам: там готовят площадки для уборки снега и запасаются противогололедными реагентами. Не остаются в стороне и водители – для них организованы инструктажи по зимнему вождению. На сегодняшний день 4 перевозчика обслуживают свыше 1,1 тысячи автобусов на 139 маршрутах.

"Удерживается очень теплая погода"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несмотря на нашумевшие прогнозы, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что снега 20 октября ждать не стоит.

"Пока у нас удерживается теплая погода, и практически конец октября у нас тоже будет с положительными температурами в ночное и в дневное время. И если выпадут осадки, то это будет, в общем-то, дождь. Может быть, только в самых последних числах октября это будет смешанная фаза – дождь с мокрым снегом", – отметила эксперт.

На сегодняшний день модели показывают, что выпадение снега или формирование временного снежного покрова может происходить в первой пятидневке ноября, подчеркнула Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Что касается температуры, у нас на этой неделе удерживается очень теплая погода с температурой в дневные часы где-то в пределах до 15 градусов. При этом ночи очень теплые для этого времени года.

Эксперт добавила, что тенденция теплых ночей в Москве сохраняется. При этом осадки всю рабочую неделю в регионе, до четверга включительно, выпадут от небольших до умеренных.

"Если говорить более подробно, то во вторник, 13 октября, ночная температура в Москве – плюс 9–11, дневная – плюс 12–14 градусов. Днем ветер сменит направление на северо-западный с силой 5–10 метров в секунду. 14-го числа, в среду, будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ночная температура – плюс 5–7, дневная же составит 11–13 градусов, сохранится северо-западный ветер", – рассказала специалист.

Она добавила, что ночь на четверг пройдет без существенных осадков, а днем местами стоит ожидать небольшой кратковременный дождь. Температура, как и накануне, составит в Москве плюс 5–7, а дневная – плюс 10–12 градусов. Пятница, когда погоду будет определять антициклон, тоже пройдет без осадков, ночная температура составит плюс 3–8, а дневная – 11–16 градусов.

В субботу, 17 октября, также осадков не ожидается, и ночью снова прогнозируется температура в пределах где-то плюс 3–8 градусов. Днем же опять будет до 16 градусов тепла. Поэтому говорить о первом снеге пока неуместно, заключила Позднякова.

