Эксперт Лейбман: свадьба осенью поможет сэкономить до 20% бюджета

Свадьба осенью – одно из самых красивых и атмосферных событий года, считают эксперты. Как организовать торжество в такой период и насколько это выгодно, разбиралась Москва 24.

Необычные локации

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Станция метро "Маяковская" приняла первые в этом осеннем сезоне свадебные церемонии, которые прошли в ночь на 20 сентября, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Регистрацию браков провели сотрудники столичных ЗАГС в рамках проекта "Новые адреса счастья". Во время церемоний на путях платформы разместили два состава вагонов серии "Москва-2024", где молодые могут провести первую семейную фотосессию.

Эта локация пользуется большой популярностью в проекте: с 2021 года здесь поженились уже 116 пар. Для организации свадьбы на "Маяковской" молодоженам необходимо оплатить стандартную госпошлину в 350 рублей и лично обратиться с заявлением во Дворец бракосочетания № 1.

Также церемонии проводят на таких популярных в Москве площадках, как "Башня Око", гостиница "Националь", киносалон ГУМ, дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, музей-заповедник "Царицыно" и других. Подробнее о них можно узнать на сайте.

Камерность и уют

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

При этом у осенней свадьбы есть свои преимущества, и начинаются они с эстетики, отметила в разговоре с Москвой 24 свадебный организатор Евгения Лейбман.

"Период красивой золотой осени – быстротечная пора, в отличие от лета, которое длится заметно дольше. Это очень кинематографичный сезон, и он вызывает желание многих пар жениться именно сейчас", – отметила эксперт.

Она добавила, что такой период хорош не только красотой, но и тем, что можно сэкономить на декоре, используя сезонные вещи: шишки, колосья, сухоцветы, фрукты, тыквы, яблоки.





Евгения Лейбман свадебный организатор Особенно поздней осенью хочется чего-то теплого, что даже выражается в цветах. Обычно для украшения выбирают красноватые, бордовые, рыжие, терракотовые оттенки. В меню тоже стоит включить то, что дает теплоту: глинтвейн, что-то ароматное, специи.

Также преимущество осенних свадеб – низкий сезон, хотя сентябрь еще считается высоким. В этот период начинается бабье лето, гости возвращаются из отпусков, и спрос на мероприятия возрастает, объяснила специалист.

"Октябрь-ноябрь – это низкий сезон, и цены сильно падают. В целом и подрядчики, и площадки, и все те, кто работает на свадьбах, в эту пору готовы идти на финансовые уступки. Это возможность сэкономить 10–15–20%, иногда получить какие-то бонусы, подарки", – рассказала Лейбман.

Однако, если хочется увидеть золотую осень или провести какие-то активности на свежем воздухе, стоит планировать торжество на сентябрь и начало октября. Дальше будет уже холодно, поэтому летние площадки переносятся внутрь, подчеркнула эксперт.

Она также предупредила, что в ноябре уже может выпасть снег, поэтому этот период считается не самым эстетичным месяцем с точки зрения фото и видео: темнеет рано, а на улице холодно. Если же молодожены хотят уличную фотосессию, то ее придется хорошо спланировать, а от долгих прогулок – отказаться. Само торжество нужно будет проводить именно в помещении.

"Тренды осенних свадеб – всегда про тепло, камерность, уют, семейность. Это отражается и в декоре, и в цветовой палитре, и в материалах, которые используются: бархат, много дерева, теплых оттенков, свечи актуальны. Вайб осенних свадеб – когда все, закутавшись в пледы, собираются у костра. И очень многие площадки предлагают такую услугу", – пояснила она.

Сладкий тренд

При этом последнее время в Сети нередко можно встретить фото и видео со свадеб, где молодожены заказывают бутафорские торты.

"Действительно, такие бывают: делают только один съедобный ярус, который разрезают для фото и видео, после чего десерт увозят. Порционные куски для гостей уже лежат на кухне", – рассказала Лейбман.

Однако, учитывая тенденцию последних лет, когда количество гостей на свадьбах небольшое (10–20 человек), обычно заказывают максимальный торт по весу. Он составляет примерно 4 килограмма, то есть десерт получается не более чем двухъярусный. Если же пара хочет торт большего размера, можно сделать фальш-ярус, но зачастую его цена не сильно отличается от настоящего.





Евгения Лейбман свадебный организатор Тем не менее в последние годы, наоборот, преобладает тенденция максимально отказываться от всего искусственного и какой-либо помпезности. Мы уходим в сторону натуральности, экологичности: начиная от струящихся платьев до макияжа, который выглядит максимально естественным. Огромный искусственный фальш-торт выглядит несколько вычурно на современных свадьбах.

Также пары уходят от каких-либо модных начинок: просят сделать медовик, как пекла бабушка, или шоколадную глазурь, которую мама готовила в детстве. Еще популярен морковный торт. Опять же, для осенней свадьбы такой подход – это гастрономические особенности, которые добавляются сезонному меню, делая его более насыщенным, заключила Лейбман.