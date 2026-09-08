Эксперт Бурков объяснил, как взыскать компенсацию с отелей за плохую организацию свадьбы

Российские невесты начали жаловаться на низкий уровень сервиса в дорогих отелях. Несмотря на высокую стоимость услуг, молодоженам приходится сталкиваться с некомпетентностью сотрудников, несоблюдением договоренностей и даже испорченной едой, пишут пользователи Сети. Чем это можно объяснить и как обезопасить себя от испорченного праздника, разбиралась Москва 24.

"Мы за год забронировали эту площадку!"

В Сети завирусились видеоролики невест с жалобами на низкое качество обслуживания на свадьбах. Причем проблемы чаще возникают не с бюджетными, а с дорогими свадебными локациями, среди которых упоминается несколько популярных отелей. Девушки заявили, что уровень сервиса там совершенно не соответствует высокой стоимости аренды.

Например, одна из невест рассказала, что после аренды площадки под закрытие виновнице торжества не смогли даже подать нормальный завтрак. А когда персонал все-таки отреагировал на просьбу, девушке принесли три сырника в пластиковом контейнере и испорченную голубику. Когда молодожены выразили свое недоумение письменно, то получили невнятное объяснение о том, что "лактоза очень вредная".

В следующем видео девушка отметила, что это были далеко не все "сюрпризы". Например, за 3 дня до свадьбы будущие супруги выяснили неприятный факт: обещанный при бронировании шатер для продолжения банкета они не получат, поскольку тот "не пережил зиму".





автор ролика Как я узнала? Я сама спросила. В смысле он не пережил зиму? У вас же есть график, когда и какая свадьба, какой формат. Мы за год забронировали эту площадку!

У администратора отеля был ответ и на эту проблему: поскольку шатер шел "бонусом" к банкету, то никаких претензий быть не может, "что есть, что его нет".

Когда же молодожены приехали на локацию для подготовки торжества, пару даже никто не встретил, а на стойке регистрации вместо приветствия сообщили о недоплате в размере 10 тысяч рублей.

В комментариях под одним из видеороликов обнаружился еще один отзыв на эту локацию. Оказалось, что для одного из свадебных торжеств сотрудники заведения заменили белые скатерти на коричневые, поскольку те испачкались. Такой шаг оказался некрасивым во всех смыслах слова: он был не только несогласованным, но и неподходящим по цветовой гамме. Кроме того, накануне торжества ресторан для посетителей не работал, а в один из дней в номере для новобрачных не было горячей воды.

Еще один ролик в Сети посвятили отелю, в котором номер для невесты обошелся 47 тысяч рублей. Хотя, возможно, скандального видео и не было бы, если бы не свадебный комплимент от отеля: в качестве него администрация преподнесла девушке 4 абрикоса и помятую старую сморщенную голубику. Кроме того, заселившимся пришлось больше часа ждать лед для шампанского, а сотрудники отеля трижды приносили не подходящий для торта нож.

"Наглые" площадки

Чтобы торжество не превратилось в разочарование, важно помнить о нескольких правилах. Например, при выборе площадки для свадьбы или другого банкета нельзя доверять фотографиям на сайтах, предупредила в беседе с Москвой 24 свадебный организатор Евгения Лейбман.

"Чаще всего это снимки, снятые профессионалом на широкоугольный объектив, поэтому в реальности зал оказывается меньше. По возможности сначала нужно собрать пул площадок по фотографиям, а потом лично ехать смотреть. Это обязательное условие", – предупредила эксперт.

Она добавила, что информация о вместимости тоже часто не соответствует действительности. Если площадка указывает, что рассчитана на 100 человек, то комфортно находиться там будет только 50. В противном случае гости станут сидеть буквально друг у друга на головах, без танцпола и без свободного пространства. Поэтому, если на торжестве ожидается 100 человек, смело нужно искать ресторан, рассчитанный на 200.





Евгения Лейбман свадебный организатор Также важно обращать внимание на слово "от" в ценах на меню. Многие пары видят, например, "от 5 тысяч рублей на человека", умножают на 100 гостей и получают 500 тысяч, забывая о сервисном сборе (обычно 10%), аренде зала, пробковом сборе и других доплатах. Плюс в некоторых ресторанах, особенно в известных свадебных локациях в Подмосковье, во время просмотра пару заводят в зал, где стоят красивые стулья, столы, сервировка, профессиональный свет. Когда влюбленные говорят "берем", подписывают договор, вносят предоплату, а потом выясняется, что не вся мебель входит в стоимость, как скатерти и свет.

Поэтому заранее нужно задавать вопрос: что именно входит в стоимость? Также важно обязательно пользоваться дегустацией: на хороших площадках она есть, предупредила эксперт.

При этом она отметила, что отзывы стоит читать, но с осторожностью. Даже у хорошей площадки с прекрасным сервисом могут быть негативные – от конкурентов или не всегда адекватных клиентов. Ресторан – живой организм, там могут меняться официанты, менеджеры, повара, поэтому не всегда на 100% нужно доверять мнениям. Но если у площадки тысячи отзывов и 900 из них плохие, скорее всего, к этому стоит прислушаться.

"Что касается сроков – свадебную локацию лучше выбирать за год. Летние площадки зимой часто закрыты, завалены мебелью, когда пара начинает выбирать за полгода, она приезжает, видит сугробы, заваленное помещение и имеет очень смутное представление о том, как все будет", – рассказала Лейбман.

При этом самая дорогая площадка – не всегда лучшая. Всегда есть очень распиаренные, попадающие в волну популярности из-за постов в соцсетях: невесты массово хотят туда попасть, и организаторы, понимая востребованность, повышают ценник. Это не всегда соизмеримо с качеством услуг: новая площадка может быть "тренажером" для первых свадеб, где она отрабатывает ошибки и учится быть лучше, а дорогие иногда "наглеют" от количества заказов и расслабляются по отношению к клиентам и сервису. Оптимальный вариант – золотая середина между ценой и качеством, отметила эксперт.

Она добавила, что именно поэтому полезно привлекать организаторов: у них есть черные списки и сообщества, где делятся актуальной информацией, потому что иногда рестораны совершают такие поступки, которые не попадают в общее информационное поле.





Евгения Лейбман свадебный организатор Главное – не бойтесь задавать вопросы, даже если они кажутся глупыми. Площадки заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше услуг, поэтому нужно читать договор, особенно мелкий шрифт. Например, на некоторых есть "сладкий налог" – плата за то, чтобы поставить торт в холодильник и чтобы официанты его вынесли и приняли.

Также возможны запреты на привлечение своих декораторов или салюта: ресторан может предложить свои услуги в 2–3 раза дороже. Поэтому нужно попросить менеджера рассчитать полную стоимость банкета на количество гостей со всеми дополнительными расходами и подводными камнями, предупредила Лейбман.

Подготовиться юридически

При этом лучшая защита как для потребителя, так и для исполнителя услуг – это договор, отметил в беседе с Москвой 24 адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.

"В нем прописываются все существенные условия, права и обязанности сторон, четко определяется предмет услуги, ее форма, размер и другие значимые характеристики. Этим можно оперировать и предметно обсуждать возникший спор", – рассказал эксперт.

Что касается комплиментов от заведений в виде блюд или десертов, которые не соответствуют ожиданиям, – это вопрос, требующий отдельной оценки. Иногда заказчик обязан за него заплатить, а иногда нет, если это подарок. Если комплимент не соответствует условиям договора, меню или прайсу, то есть тому, что сторонами определено заранее, есть основания действовать в рамках закона "О защите прав потребителей". Можно потребовать замены услуги на качественную, возврата денег, соразмерного уменьшения стоимости или альтернативного варианта исполнения, предусмотренного договором, предупредил Бурков.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Если же комплимент квалифицируется как подарок, все зависит от потребителя: он либо принимает его, либо нет, то есть имеет право отказаться. Стороны здесь ни с чем не связаны. Однако качество оказываемых услуг в любом случае возлагается на исполнителя как на субъекта предпринимательской деятельности. Если комплимент выражен в каких-либо продуктах, они должны соответствовать тому, чтобы человек просто не отравился. Если все требования соблюдены, вопрос остается в сфере личного впечатления.

Эксперт добавил, что встреча гостей тоже важный момент, который можно согласовать в договоре. Если этого не происходит, вопрос остается в сфере ожиданий и реальности, которые никак не предусмотрены ни законом, ни документом. Поэтому лучшая защита – юридическая подготовка обеих сторон к наступлению событий. Например, перед заселением в отель всегда заключается договор, изучаются правила, прайсы, услуги, меню и тому подобное.

"Если услуга оказана некачественно или не в полном объеме, как заявлено в договоре, потребитель имеет право реализовать права по закону: потребовать уменьшения цены, замены услуги, предоставления альтернативы", – отметил эксперт.

Для этого нужно направить исполнителю письменную претензию: ее обязаны рассмотреть в течение 10 дней и дать ответ. Если требования не удовлетворены в досудебном порядке, можно обратиться в суд. В случае подтверждения правоты с исполнителя взыскивается штраф в размере 50% от суммы заявленных требований – так называемый потребительский штраф, заключил Бурков.