Эксперт Волкова: час аренды самолета для свадьбы стоит от 1 миллиона рублей

Молодожены стали проводить свадьбы на ледоколах в Арктике. По словам экспертов, такие церемонии обходятся в миллионы рублей. Пользуются ли такие форматы спросом и какие еще существуют способы необычно отметить бракосочетание, разбиралась Москва 24.

Что-то неординарное

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/polar_travel_club

Атомные ледоколы в Арктике стали площадкой для свадеб, рассказала "Ленте.ру" тревел-эксперт Яна Климакова.

По ее словам, стоимость одной только поездки начинается от 3,5 миллиона рублей на человека, плюс нужно закладывать расходы на само торжество. Кроме того, для каждого приглашенного необходимо бронировать отдельное место в каюте.

Свадебный организатор Евгения Лейбман объяснила Москве 24, что формат регистрации на Северном полюсе далек от традиционного понимания торжества: отсутствуют банкеты, декорации и привычные атрибуты. Если пара на это решится, церемония, скорее всего, пройдет в формате для двоих – без пышных столов и родственников. Ведь за каждого приглашенного в таком случае тоже придется платить миллионы рублей.





Евгения Лейбман свадебный организатор Современные пары стали меньше зависеть от внешних оценок. Часто они выбирают необычные форматы для себя, реализуя мечту или желание сделать что-то неординарное. В таких случаях гости либо подстраиваются и едут туда, куда сами бы не планировали, либо пара устраивает торжество для двоих. В целом количество гостей даже на классических свадьбах заметно сократилось: наиболее востребованный формат – 20–40 приглашенных, без малознакомых дальних родственников.

Выбор места и стиля нередко связан с историей знакомства, общими увлечениями или желанием выделиться. Лейбман также отметила, что в последнее время многие пары самостоятельно финансируют мероприятие, а значит, могут вдоволь креативить и делать все на свое усмотрение.

"Молодожены включают в программу торжества то, что никогда бы не позволили родители, если бы сами его спонсировали. Например, разрез торта бензопилой или что-то подобное. В целом, чем оригинальнее задумка, тем выше стоимость, особенно если пара становится первопроходцем в выбранной тематике", – рассказала она.

При этом организация свадьбы в чистом поле или локации, полностью лишенной инфраструктуры, существенно увеличивает расходы. Необходимо обеспечить гостей мебелью, освещением, звуковым оборудованием, а также позаботиться об удобствах.

Доходит до того, что на такие торжества заказывают специальные туалетные автомобили с раковинами, что выглядит цивильно, но стоит дорого. Расходы на подобное мероприятие от 20 человек начинается от 2–3 миллионов рублей: чем меньше развита инфраструктура, тем выше цена, заключила Лейбман.

Впечатления в кредит?

Ведущая и свадебный организатор Наталья Волкова отметила в беседе с Москвой 24, что выделиться и организовать свадьбу в нестандартном месте вроде борта самолета, лайнера или корабля хотят единицы.





Наталья Волкова ведущая, свадебный организатор Например, в самолете реально провести лишь церемонию, но пригласить сотрудника ЗАГСа технически сложно, поэтому обычно зовут актеров или ведущего для постановочной выездной церемонии. Для таких целей, как правило, арендуется целый рейс. Стоимость начинается от 1 миллиона рублей в час при вместимости самолета до 19 человек. Чем больше гостей и выше класс обслуживания, тем дороже.

К аренде необычной локации добавляются и другие услуги, цены на которые могут варьироваться. Например, стандартный 10-часовой рабочий день столичного фотографа или видеографа в среднем обойдется от 80 тысяч рублей, а ведущего – от 100 тысяч.

"Фуршет на 10–15 человек выйдет примерно в 20 тысяч, аренда посуды, выезд сотрудников и оформление – еще от 15 тысяч, то есть минимальный кейтеринг составляет около 30 тысяч рублей. Чем выше уровень еды и обслуживания, тем больше цена", – рассказала эксперт.

Аренда необычных площадок, например замка, также рассчитывается индивидуально. В среднем цена начинается от 60 тысяч рублей за само помещение без фуршета и банкета, отметила Волкова.

При этом специалист подчеркнула, что в столице можно сделать официальную церемонию в необычных пространствах без существенных затрат в рамках проекта "Новые адреса счастья". Среди доступных локаций – станции метро, старинные особняки, Останкинская телебашня и другие.

Финансовый консультант Анна Тюрнева в разговоре с Москвой 24 пояснила, что необычные свадьбы становятся частью экономики впечатлений. Несмотря на то что такой вариант практически всегда значительно дороже, сэкономить при подготовке все-таки можно.

"Самый эффективный способ – отказаться от большого количества гостей. Например, вместо банкета на 80–100 человек организовать камерную церемонию для самых близких, а сбереженный бюджет направить на действительно запоминающееся путешествие. Часто именно сокращение числа приглашенных позволяет уменьшить расходы на сотни тысяч рублей без ощущения, что праздник стал хуже", – рассказала специалист.

Сэкономить бюджет поможет и выбор менее популярной даты, заблаговременная бронь площадки и подрядчиков, а также объединение торжества и медового месяц в одну поездку.





Анна Тюрнева финансовый консультант Что касается кредитов на свадьбу, с точки зрения личных финансов это одно из самых спорных решений. Свадьба – это эмоционально важное событие, но экономически она не создает актив, который будет приносить доход. Торжество должно стать первым счастливым днем семейной жизни, а не первым совместным кредитом. Потому что праздник длится один день, а долг перед банком – несколько лет. Кроме того, жизнь непредсказуема, и далеко не все браки оказываются долгими. Но даже если личные обстоятельства изменятся, финансовые никуда не исчезнут.

Исключения возможны, только когда платежи не влияют на качество жизни. Для этого кредит должен составлять небольшую часть бюджета, а семья – иметь стабильный доход и финансовую подушку безопасности. Однако даже в этом случае разумнее сначала собрать большую часть суммы, а уже потом принимать решение о привлечении заемных средств.

"Оптимально начинать копить минимум за один-два года. Для свадьбы стоимостью примерно в 500 тысяч рублей потребуется откладывать около 21 тысячи в месяц в течение двух лет или примерно 42 тысячи в течение года. Если бюджет составляет 1 миллион рублей, сумма увеличивается: примерно до 42 тысяч в месяц за два года, или до 83 тысяч за один. Хранить эти деньги лучше на банковском накопительном счете или краткосрочном вкладе: так средства будут защищены от инфляции и одновременно останутся достаточно доступными", – подчеркнула она.

Этот же сценарий имеет смысл для тех, кто планирует свадьбу более чем через два года. При этом она рекомендовала аккуратнее подходить к хранению денег в акциях: в неподходящий момент может возникнуть ситуация, когда их придется продавать с убытком, потому что платежи за площадку, ресторан или подрядчиков нельзя перенести.

Поэтому за 3–6 месяцев до торжества накопленные средства лучше перевести в максимально надежные инструменты – например, на банковский накопительный счет или краткосрочный вклад с возможностью снятия средств без потерь, заключила Тюрнева.

