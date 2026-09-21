Первые осенние свадьбы сезона прошли на станции метро "Маяковская" в Москве. В ночь на 20 сентября там расписались две пары.

Молодожены выбирают эту локацию за красоту архитектуры и возможность необычной фотосессии в поезде "Москва-2024". С 2021 года в рамках проекта "Новые адреса счастья" здесь заключили брак уже 116 пар. Для проведения церемонии на этой площадке нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1.

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