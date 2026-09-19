Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 07:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала об отличиях гриппа от ОРВИ

"Качество жизни": врач рассказала об отличиях гриппа от ОРВИ

Две волны гриппа ожидаются в новом эпидсезоне в России

Желтый уровень опасности ввели в Москве из-за тумана

Фестиваль национальных пород лошадей пройдет в парке "Митино"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 сентября

"Мослекторий": Семен Федосеев – об автомате Калашникова

Священник рассказал о сохранности мощей святителя Спиридона Тримифунтского

Воздух в Москве 19 сентября прогреется до 18–19 градусов

Пять многопрофильных клиник помогают участникам СВО в Москве

Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша "Районы, кварталы"

Чем грипп отличается от ОРВИ? Кто находитсяв зоне риска в первую очередь? Стоит ли пить иммуномодуляторы для профилактики? Помогают ли маски и антисептики?

Какие методы профилактики действительно эффективны: промывание носа, закаливание, прием витаминов? Помогают ли чеснок и лук защититься от вируса? Почему важно сделать прививку именно сейчас?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач общей практики, семейный врач Елизавета Алдаева.

Читайте также
Программа: Качество жизни
обществовидео

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика