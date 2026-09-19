"Качество жизни": врач рассказала об отличиях гриппа от ОРВИ

Чем грипп отличается от ОРВИ? Кто находитсяв зоне риска в первую очередь? Стоит ли пить иммуномодуляторы для профилактики? Помогают ли маски и антисептики?

Какие методы профилактики действительно эффективны: промывание носа, закаливание, прием витаминов? Помогают ли чеснок и лук защититься от вируса? Почему важно сделать прививку именно сейчас?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач общей практики, семейный врач Елизавета Алдаева.