Cоревнования по джигитовке прошли в Центре национальных конных традиций на ВДНХ

4 сентября в Центре национальных конных традиций на ВДНХ прошли соревнования по джигитовке. Захватывающие состязания наездников стали частью Кубка мэра Москвы по конному спорту.

Джигитовка – одна из самых зрелищных военно-прикладных дисциплин. Всадники на высокой скорости выполняют сложные гимнастические и акробатические трюки, а также демонстрируют навыки владения оружием.

На арене установили 14 различных мишеней. Для победы наездникам пришлось на полном скаку показать снайперскую точность, скорость и безупречную технику.

Каких навыков джигитовка требует от спортсменов? Какие элементы в этой дисциплине самые сложные? Сколько лет тренировок стоит за эффектными трюками? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.