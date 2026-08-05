"Миллион вопросов": врач рассказала, как распознать синдром раздраженного кишечника

Что такое синдром раздраженного кишечника и как его диагностировать? Какие продукты лучше исключить из рациона при проблемах с пищеварением? Почему возникает гастрит?

Какие полезные привычки помогут сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта? И правда ли, что отказ от молочных продуктов может улучшить работу желудка и кишечника?

Об этом в программе "Миллион вопросов" рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.