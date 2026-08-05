05 августа, 09:50Общество
"Миллион вопросов": врач рассказала, как распознать синдром раздраженного кишечника
Что такое синдром раздраженного кишечника и как его диагностировать? Какие продукты лучше исключить из рациона при проблемах с пищеварением? Почему возникает гастрит?
Какие полезные привычки помогут сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта? И правда ли, что отказ от молочных продуктов может улучшить работу желудка и кишечника?
Об этом в программе "Миллион вопросов" рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.