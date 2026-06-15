"Миллион вопросов": травматолог рассказал, чем грозит игнорирование боли в суставах

Правда ли, что колено можно "стереть" к 40 годам, если игнорировать боль? Почему обычное падение может закончиться операцией? Нужно ли вправлять вывих "на месте", как в кино?

И правда ли, что после эндопротезирования нельзя делать МРТ и проходить через рамки металлодетектора в аэропорту?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии № 3 ГКБ имени В. П. Демихова Армэн Петросян.