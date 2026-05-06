06 мая, 09:11

Эксперт Фоменко: качество фарша зависит от исходного сырья и условий переработки

Россиянам объяснили, какой фарш на самом деле опаснее – магазинный или домашний

Вероятность развития патогенных микроорганизмов или паразитов в фарше зависит от исходного качества сырья и условий его переработки, что не зависит от того, был продукт куплен в магазине или приготовлен самостоятельно. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

С промышленным продуктом все не так однозначно, как кажется. С одной стороны, заводской фарш проходит многоступенчатый контроль, герметично упаковывается и замораживается, что тормозит размножение бактерий. С другой – производитель может экономить на сырье.

"Существуют случаи, когда производители для оптимизации затрат используют сырье низкого качества или нарушают технологические нормы. Это может привести к обнаружению в готовом продукте костей, хрящей, кожи, а также инфекционных агентов или паразитов", – предупредила Фоменко.

Домашний вариант дает больше личного контроля над мясом и гигиеной на кухне. Однако абсолютной стерильности добиться трудно, а лабораторный анализ сырого продукта в бытовых условиях невозможен. Поэтому эксперт предложила не искать единственно верный вариант, а сосредоточиться на универсальных правилах.

"Независимо от того, какой фарш вы выбрали, важно следовать простым правилам: выбирать качественное мясо, тщательно мыть руки и посуду перед началом работы, изолировать сырое мясо от готовых продуктов и подвергать термической обработке до полной готовности", – резюмировала специалист.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что употребление свинины может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний или привести к заражению паразитами. Более того, некоторые исследования утверждают, что свиное мясо негативно влияет на геном.

обществоеда

