24 июня, 17:50Общество
"Миллион вопросов": врач рассказала, может ли стресс вызвать язву желудка
Может ли стресс вызвать язву желудка? Существует ли специальная летняя диета, которую рекомендуют гастроэнтерологи? Сколько фруктов можно съедать в день без вреда для здоровья?
Всегда ли налет на языке и неприятный запах изо рта связаны с заболеваниями ЖКТ? Могут ли они указывать на застой пищи или пониженную кислотность желудка?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-гастроэнтеролог городской больницы имени В. М. Буянова Александра Карелина.