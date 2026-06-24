"Миллион вопросов": врач рассказала, может ли стресс вызвать язву желудка

Может ли стресс вызвать язву желудка? Существует ли специальная летняя диета, которую рекомендуют гастроэнтерологи? Сколько фруктов можно съедать в день без вреда для здоровья?

Всегда ли налет на языке и неприятный запах изо рта связаны с заболеваниями ЖКТ? Могут ли они указывать на застой пищи или пониженную кислотность желудка?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-гастроэнтеролог городской больницы имени В. М. Буянова Александра Карелина.