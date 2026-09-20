Осадки в Москве достигнут 100 литров на квадратный метр к концу сентября

К концу сентября осадки в Москве достигнут 100 литров на квадратный метр, что в 1,5 раза больше климатической нормы. С 22 по 24 сентября может выпасть до 49 миллиметров дождя. В столице ожидаются порывистый ветер и повышение влажности воздуха до 100%.

Самым теплым днем станет 21 сентября, когда температура поднимется до 18 градусов. В пятницу, 25 сентября, воздух прогреется максимум до 11 градусов, ночью похолодает до 8. Синоптики прогнозируют смену теплой погоды на дождливую из-за холодного атмосферного фронта североатлантического циклона.

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