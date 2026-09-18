18 сентября, 07:45Общество
Матери-героини будут автоматически получать 1 млн рублей с 2027 года
Матери-героини будут автоматически получать 1 миллион рублей с 2027 года.
Подтверждать статус документами больше не понадобится. Система сама станет определять присвоение звания и назначать выплату. Это звание получают женщины за рождение и воспитание 10 и более детей. Помимо выплаты, матери-героини также освобождаются от оплаты услуг ЖКХ и получают другие социальные льготы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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