Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут появиться в России в этом сезоне

Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут появиться в России в новом эпидсезоне. К ним у населения нет иммунитета, предупреждает Роспотребнадзор.

Характерные для них симптомы практически одинаковы: высокая температура, головная и мышечная боли, сухой кашель и общая слабость. Обновленные версии вирусов опасны быстрым развитием осложнений. Защититься от болезни поможет вакцинация.

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