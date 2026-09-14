Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 07:15

Общество

Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут появиться в России в этом сезоне

Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут появиться в России в этом сезоне

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве

Новая рабочая неделя в Москве начнется с теплой и преимущественно солнечной погоды

Спорткомплекс "Молния" в Дмитровском районе получит второе дыхание

"Новости дня": Роспотребнадзор готовит тест-систему для диагностики респираторных инфекций

В России заработал телефон психологической помощи для школьников

"Москва и окрестности": поселок Переделкино

"Качество жизни": врач рассказала, какие симптомы могут указывать на диабет

"Выбор Рыбова": газировка

"Знатоки Москвы": выпуск 24

Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут появиться в России в новом эпидсезоне. К ним у населения нет иммунитета, предупреждает Роспотребнадзор.

Характерные для них симптомы практически одинаковы: высокая температура, головная и мышечная боли, сухой кашель и общая слабость. Обновленные версии вирусов опасны быстрым развитием осложнений. Защититься от болезни поможет вакцинация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоДмитрий КозачинскийАлександра Бриль

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика