"Миллион вопросов": эндокринолог объяснила, почему с возрастом труднее удерживать вес

Почему с возрастом так трудно удерживать вес? Какие продукты категорически нельзя есть людям с сахарным диабетом?

Может ли повышенный тестостерон стать причиной бесплодия? И как дефицит витамина D влияет на наш организм?

Об этом в программе "Миллион вопросов" рассказала заведующая отделением эндокринологии Московского клинического научно-исследовательского центра больницы № 52 Татьяна Маркова.